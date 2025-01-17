Иркутяне смогут искупаться в Крещение только на заливе Якоби

Празднование Крещения Господня состоится 19 января в Иркутске. Единственным официально разрешенным местом для купания в этот день станет иордань на заливе Якоби, рассказали в пресс-службе мэрии.

В 10:00 начнется крестный ход от Александро-Невского храма до ледового городка на заливе Якоби. Затем митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан проведет молебен и освятит воду. Иордань можно посещать после освящения с 10:30 и до полуночи. На месте все время будут присутствовать священнослужители.

Кроме того, вечером 18 января и на следующий день утром пройдут праздничные литургии во всех православных церквях и храмах Иркутска.

Согласно данным Иркутского гидрометцентра, в ночь на 19 января ожидается понижение температуры до –8…–13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до –3… –8 градусов. Ожидается усиление ветра до 10 м/с.