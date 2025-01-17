Новое здание Нижнеудинского городского суда построили в Иркутской области

В Иркутской области построили новое здание Нижнеудинского городского суда. Накануне состоялось его официальное открытие, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото объединенной пресс-службы судов Иркутской области

Объект возводили около 1,5 года. Его общая площадь – более 2 тысяч квадратных метров. Новые залы судебных заседаний оборудованы современной техникой, системами аудиопротоколирования, видео-конференц-связи. Кроме того, предусмотрены помещения для посетителей суда, кабинеты для адвокатов, комнаты для присяжных, свидетелей, архив и служебные помещения. Объект доступен для граждан с ограниченными возможностями.

Выполнена архитектурная подсветка здания, во время праздников и по выходным дням она будет в цветах российского флага. Центральный вход суда украшает скульптура богини правосудия Фемиды.