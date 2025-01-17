Новости

Туризм 2025, последние новости
Климатолог назвала главную причину отсутствия льда на юге Байкала
Красноярск обошел Иркутск по числу авиапассажиров в 2024 году
Пекин, Шанхай, Анталья, Владивосток со скидкой: S7 запустила распродажу авиабилетов
Все материалы сюжета

Новое здание Нижнеудинского городского суда построили в Иркутской области

В Иркутской области построили новое здание Нижнеудинского городского суда. Накануне состоялось его официальное открытие, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

<p>Фото объединенной пресс-службы судов Иркутской области</p>

Фото объединенной пресс-службы судов Иркутской области

Объект возводили около 1,5 года. Его общая площадь – более 2 тысяч квадратных метров. Новые залы судебных заседаний оборудованы современной техникой, системами аудиопротоколирования, видео-конференц-связи. Кроме того, предусмотрены помещения для посетителей суда, кабинеты для адвокатов, комнаты для присяжных, свидетелей, архив и служебные помещения. Объект доступен для граждан с ограниченными возможностями.

Выполнена архитектурная подсветка здания, во время праздников и по выходным дням она будет в цветах российского флага. Центральный вход суда украшает скульптура богини правосудия Фемиды.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес