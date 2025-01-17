Сибирячке придется полгода провести в Ангарске из-за покупки водительских прав в Интернете

Жительницу Иркутской области осудили за покупку водительских прав через Интернет. Фальшивые документы обнаружили в сентябре прошлого года, сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

Известно, что женщина была поймана при проверке документов инспекторами ДПС. Во время разбирательств она призналась, что купила права в Интернете за 65 тысяч рублей. Удостоверение она получила по почте и пользовалась им с января 2024 года до тех пор, пока ее не остановил сотрудник правоохранительных органов.

24-летнюю сибирячку признали виновной в преступлении и ограничили ей свободу на 6 месяцев: в течение этого периода она временно не может выезжать за пределы города нефтехимиков.