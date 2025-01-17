Названы самые высокооплачиваемые и редкие профессии в Иркутской области

Кадровый центр Иркутской области проанализировал самые высокооплачиваемые и редкие профессии в Иркутской области с начала года. Соискатели могут претендовать на зарплаты до 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Наибольшее количество вакансий относится к таким отраслям как производство, строительство и добывающая промышленность. Именно в этих сферах можно встретить редкие профессии с высокой заработной платой», – пояснили власти.

Например, чокеровщик может заработать от 100 тыс. рублей. С помощью специального приспособления он подцепляет срубленные деревья к трактору, обеспечивая эффективный вывоз леса. От 130 тыс. рублей предлагают флотатору, который обогащает полезные ископаемые, используя передовые технологии разделения мелких частиц. От 115 тыс. рублей может зарабатывать машинист мостового крана. Он перемещает тяжелые грузы на строительных площадках, промышленных зонах и складах.

От 60 тыс. до 182 тыс. рублей – на такую зарплату может рассчитывать тальман. Он следит за качеством и количеством грузов, обеспечивая их правильную погрузку на судно и выгрузку с него. Также от 80 тыс. до 120 тыс. рублей предлагают ученику помощника машиниста локомотива.

Сегодня на портале «Работа России» от Иркутской области размещено более 26 тысяч вакансий, по которым предлагают зарплату от 60 до 180 тысяч рублей.