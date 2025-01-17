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Размер ежегодной выплаты на приобретение школьной формы вырос в Приангарье в 2,5 раза

В Иркутской области с 1 января 2025 года почти в 2,5 раза увеличили размер ежегодной выплаты на приобретение для детей школьной одежды и спортивной формы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2024 году размер выплаты составлял 1 401,13 рубля. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, с 1 января 2025 года размер пособия увеличен до 3 500 рублей.

Мера социальной поддержки предусмотрена предоставляется один раз в год детям из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях. Для ее получения нужно подать заявление через МФЦ или Госуслуги.

В 2024 году пособие на приобретение школьной формы получили 6 754 малоимущих семьи на 8 725 детей и 17 212 многодетных семей на 37 117 детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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