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Администрация муниципалитета в Иркутской области задолжала бизнесменам 13 млн рублей

Зиминское городское муниципальное образование Иркутской области задолжало предпринимателям по муниципальным контрактам более 13 млн рублей. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2023-2024 годах администрация заключила с юридическими лицами контракты и договоры на оказание услуг и выполнение работ, в том числе в сфере пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан на социально значимых объектах, а также для обеспечения полноценного функционирования муниципальных учреждений.

Подрядчики исполнили свои обязательства, однако оплата по контрактам и договорам им в полном объеме не была перечислена. В результате сформировалась задолженность. Прокуратура внесла представления главе администрации и привлекла к административной ответственности распорядителей бюджетных денег. После этого долг был погашен в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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