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100 км трассы Усть-Кут – Уоян в Иркутской области засыпало снегом: движение затруднено

Движение по трассе Усть-Кут – Уоян в Казачинско-Ленском районе Иркутской области затруднилось в результате непогоды. Один из участков засыпало снегом, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Дорожная техника приступила к его расчистке. На перевале Даван затруднен проезд грузового транспорта. Общая протяженность отрезка с ограниченным движением составляет около 100 километров.

«Техническая база дорожников расположена в поселке Улькан – это чуть менее 100 км от перевала. Весь этот участок пострадал от снегопада. Техника движется к перевалу в рабочем режиме, расчищая дорогу с западной стороны, от поселка Улькан», – пояснили в министерстве.

Накануне была расчищена дорога с 220-го по 250-й километр, до станции Кунерма. Сегодня к технике присоединился шнекоротор и еще один грейдозер, с помощью которых работы планируется завершить на всем проблемном участке.

Ситуацию осложняет большое количество снега на перевале. Высота снежных валов у дороги сейчас превышает 1,5 метра.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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