Где можно искупаться в крещение в Иркутской области: список иорданей

В Иркутской области оборудовали 70 иорданей: 37 из них предназначены для купания и 33 проруби – для забора воды. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Иркутске искупаться и набрать воду можно только в одном месте – на заливе Якоби: сделать это можно 19 января с 10:00 до 24:00, в Ангарске – на реке Китой в районе 39-го квартала 18 января с 23:00 до 16:00 19 января, в Братске – на заливах Курчатовский и Падунский в Братском водохранилище 19 января с 13:00 до 23:00.

В Иркутском районе проруби оборудовали на Иркутском водохранилище в парке-отеле «Бурдугуз» – они будут работать с 22:00 18 января до 02:00 19 января – и в кемпинг-отеле «Елочка» – с 23:30 18 января до 22:00 19 января, на Иркуте в селе Смоленщина в районе Трудовой, 11 – с 12:00 до 23:30 19 января. В поселке Максимовщина можно только набрать воду в Иркуте неподалеку от Школьной, 15б – 19 января с 10:00 до 22:00.

На Байкале тоже оборудованы иордани. Набрать воду можно в поселках Листвянка и Большое Голоустное, искупаться – в Слюдянке в районе базы Байкальского поисково-спасательного отряда с 23:00 18 января до 02:00 19 января и с 9:00 до 18:00 19 января, в Байкальске – около Центральной набережной в микрорайоне Гагарина с 12:00 до 19:00 19 января, в поселке Култук – в районе улицы 2-й Набережной напротив дома № 3 с 23:00 18 января до 02:00 19 января и с 10:00 до 15:00 19 января.

С полным списком иорданей можно познакомиться здесь.