Незаконную дрифт-площадку обнаружили на озере в Иркутской области

В Иркутском районе в районе села Мамоны обнаружили незаконную дрифт-площадку. Ее удалось выявить сегодня во время межведомственного рейда при участии спасателей и правоохранителей, сообщила пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Автомобилисты использовали пространство водоема для дрифта. Семь водителей, которые находились на льду, будут привлечены к административной ответственности – им грозят штрафы до 4,5 тысячи рублей. По данным ведомства, они нарушили муниципальное и федеральное законодательство.

Выезд на лед водных объектов вне специально оборудованных переправ запрещен.