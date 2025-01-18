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Незаконную дрифт-площадку обнаружили на озере в Иркутской области

В Иркутском районе в районе села Мамоны обнаружили незаконную дрифт-площадку. Ее удалось выявить сегодня во время межведомственного рейда при участии спасателей и правоохранителей, сообщила пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Автомобилисты использовали пространство водоема для дрифта. Семь водителей, которые находились на льду, будут привлечены к административной ответственности – им грозят штрафы до 4,5 тысячи рублей. По данным ведомства, они нарушили муниципальное и федеральное законодательство.

Выезд на лед водных объектов вне специально оборудованных переправ запрещен.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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