Три большегруза столкнулись и загорелись на трассе в Иркутской области

Сегодня на трассе Р-255 «Сибирь» на 1258-м км произошла авария с участием трех большегрузов. Инцидент случился в Тайшетском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, грузовик Mercedes-Benz, двигавшийся со стороны Иркутска в направлении Красноярска, столкнулся с тягачом Sitrak, который ехал во встречном направлении. Из-за ДТП большегруз Volvo, ехавший попутно с Mercedes-Benz, столкнулся с ним.

Из-за столкновения транспорт загорелся, его тушат сотрудники ГУ МЧС России по региону.

В результате инцидента 64-летний водитель Sitrak и водитель Mercedes-Benz, личность которого устанавливается, погибли на месте. Мужчина 45 лет, управляющий Volvo, госпитализирован с травмами.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Движение на федеральной дороге временно ограничено.