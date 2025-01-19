Иномарка протаранила двери и въехала в супермаркет в Иркутской области

В Иркутском районе в микрорайоне Березовый произошла авария. Накануне вечером машина Toyota Corolla Fielder въехала в супермаркет. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

По данным правоохранителей, 44-летний водитель транспорта при выезде с парковки не справился с управлением и столкнулся с позади припаркованной иномаркой, после чего протаранил входные двери супермаркета и выкатился в торговый зал.

В результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, виновник инцидента мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения: проходить процедуру медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Проверочные мероприятия продолжаются.