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Движение транспорта открыли на перевале Даван в Приангарье, который засыпало снегом

Открыт проезд для всех видов транспорта на перевале Даван в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Ранее участок был засыпан снегом, сообщает региональное министерство транспорта.

«Дорожная техника выполнила работы по очистке проезжей части от снега на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян. Один грейдозер и два грейдера начали работы в пятницу, 17 января. Они расчищали дорогу, двигаясь от поселка Улькан, работы продолжали ночью. Кроме того в субботу, 18 января, в 7:30 утра на место выехало еще две единицы техники – шнекоротор и грейдозер», – говорится в сообщении.

Ситуация стабилизирована, однако в настоящее время на перевале все еще идет снег. Высота снежных валов у дороги сейчас превышает 1,5 метра. Водителей призывают быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Напомним, ранее из-за сильного снегопада на участке протяженностью около 100 км был затруднен проезд грузового автотранспорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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