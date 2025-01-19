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Пять несанкционированных иорданей обнаружили на водоемах в Иркутской области

Несанкционированные иордани для купания в Крещение обнаружили в Иркутской области. Установлено пять таких мест, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Выявлено три таких местах в черте города Ангарска на реке Китой, два – в Усть-Куте на реках Кута и Якурим», – пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, указанные реки имеют сильное течение – желающих окунуться может затянуть под лед. Кроме того, проруби не оборудованы сходнями с ограничительными коробами, отсутствуют спасатели и медики, что небезопасно.

Приняты меры по ограничению доступа граждан к этим прорубям.

Ранее мы делились списком официальных иорданей, в которых можно искупаться и набрать воду.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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