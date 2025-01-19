Почти 20% иркутян запланировали окунуться в прорубь в Крещение

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько экономически активных жителей Иркутска запланировали искупаться в проруби в этом году. Результаты опубликовал Superjob.

«16% иркутян собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году, причем 3% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби. Больше всего желающих приобщиться к народной традиции среди молодых горожан», – рассказали аналитики.

73% экономически активных иркутян никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. 5% рассказали, что ранее принимали участие в Крещенских купаниях, но в этом году отказались, поскольку боятся простыть и здоровье не позволяет, а также из-за отсутствия оборудованных купелей.