Большинство россиян выступают за полный запрет продажи вейпов: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно, что американский президент запустил собственную криптовалюту, россияне выступили за полный запрет продажи вейпов, власти РФ выделят допсредства на «Дальневосточную ипотеку», а в Иркутской области выявили незаконные иордани и дрифт-площадку. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Мемкойн

Президент США Дональд Трамп заявил о запуске собственной криптовалюты — мемкойна $TRUMP. По данным на ее официальном сайте, создание монеты вдохновлено покушением на господина Трампа в Пенсильвании в июле 2024 года. В первый день пользователи могут приобрести 200 млн монет. За три года их количество должно достигнуть 1 млрд.

Допсредства на ипотеку

Правительство РФ планирует выделять дополнительные средства для снижения экономической нагрузки на банки для реализации программы «Дальневосточная ипотека». Сейчас идет процесс уточнения необходимого объема финансов. Стоит отметить, что темпы роста ввода жилья в ДФО за 2024 год опередили среднероссийские. Первые места по данному показателю заняли Приморье, Якутия, Бурятия, Амурская область.

Запрет вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем тг-канале провел опрос о введении полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним. 74% участников опроса поддержали запрет, 18% – не одобрили, 8% заявили, что им все равно. Всего проголосовало более 265 тыс. пользователей мессенджера.

Дрифт на льду

В Иркутском районе в районе села Мамоны обнаружили незаконную дрифт-площадку. Семь водителей, которых поймали на ней во время рейда, будут привлечены к административной ответственности – им грозят штрафы до 4,5 тысячи рублей. Выезд на лед водных объектов вне специально оборудованных переправ запрещен: это опасно. Кроме того, с учетом теплой погоды в регионе и некрепкого льда риск повышается в несколько раз.

Опасные купели

Иркутская область традиционно активно празднует Крещение Господне: к празднику оборудовали 70 иорданей, в которых можно набрать воду и искупаться. При этом такого количества людям оказалось недостаточно – они сделали незаконные проруби. По данным МЧС, таковые обнаружили в черте города Ангарска на реке Китой и в Усть-Куте на реках Кута и Якурим. Поскольку течение водоемов сильное, можно запросто быть утянутым под лед. Чтобы уберечь граждан от неприятностей, доступ к купелям был закрыт.