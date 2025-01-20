Туры на Байкал подорожали за год на 15%

Стоимость перелета и размещения выросла более чем на 30%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервис бронирования.

За год средняя стоимость ночи проживания на границе Иркутской области и Республики Бурятия выросла на 33%, подсчитали в «Отелло». Сейчас в Приангарье можно остановиться в среднем за 5,8 тыс. рублей. А в Бурятии – за 4,6 тыс. рублей. Самая высокая средняя стоимость одной ночи в поселке Хужир – в феврале-марте 2025 года она составляет 10,2 тыс. рублей.

Авиабилеты по этим направлениям за год также подорожали в среднем на 35%, добавил директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак. По его словам, это объясняется ростом спроса и инфляцией, например, увеличением цен на авиатопливо.

Организованные туры подорожали за год примерно на 15%, сообщила руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет», который входит в «Слетать.ру».

– Стоимость четырехдневного путешествия на Байкал для одного человека начинается от 32,4 тыс. рублей, включая проживание, питание по программе и экскурсии, – пояснила она. – При этом билеты оплачиваются отдельно и в стоимость тура не входят.

Напомним, что в 2025 году Байкал замерзнет позже чем обычно. В целом теплая погода в зимний период, по данным экспертов, для Иркутской области не является аномальным явлением: аналогичные ситуации фиксировались в 2002, 2007, 2012, 2015 и других годах. Участившиеся же теплые зимы связаны с более масштабным процессом – глобальным потеплением, которое косвенно влияет и на ледовую обстановку.