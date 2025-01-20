Трамп: «Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен»

Новый президент США Дональд Трамп произнес речь на инаугурации 20 января. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Вступающий в должность президента США 20 января Дональд Трамп пообещал отменить «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, об этом республиканец заявил, выступая с последней перед инаугурацией речью на Make America Great Again Victory Rally.

«Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис», – сказал он.

Также президент заявил, что примет новые указы, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми».

«Завтра вы увидите нечто. Вы увидите указы, которые сделают вас чрезвычайно счастливыми. Множество указов», – сказал он.

Напомним, что 5 ноября 2024 года в США прошли выборы 47-го президента. В гонке участвовали вице-президент Камала Харрис и миллионер Дональд Трамп. Последний забрал «колеблющийся штат» Пенсильвания, а вместе с ним и победу в голосовании.