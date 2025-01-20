190 тысяч посетителей планирует принять Сибэкспоцентр в 2025 году

Этот показатель станет самым высоким за последние три года.

В 2024 году в центре, деятельность которого обеспечивает Эн+, побывали более 166 тысяч человек.

В течение года в павильонах будет организовано 66 мероприятий, охватывающих 2 тыс. экспонентов – 26 выставок, 17 событийных мероприятий, 15 ярмарок и 8 конгрессов.

– Благодаря проведенной реновации в 2024 году в Сибэкспоцентре появился «Sibexpo Hall» – зал, максимально адаптированный для масштабных торжеств и корпоративных мероприятий. Это открыло дополнительные возможности для новых форматов, в том числе бизнес-форумов и StandUp концертов, – говорит генеральный директор Сибэкспоцентра Роман Романов.

В настоящее время прорабатываются различные варианты развития крупнейшей выставочной площадки Иркутской области, ее адаптации под существующие запросы общественности и бизнес-сообщества.

Создание благоприятных условий для развития бизнеса и комфорта жителей регионов ответственности компании, а также повышение предпринимательской активности и укрепление экономики сибирских городов являются одними из важнейших направлений деятельности Эн+, обозначенных ее основателем Олегом Дерипаской. В 2024 году в Иркутске по инициативе промышленника и мецената возрожден и открыт крупнейший исторический памятник – «Бани Курбатова и Русанова». На Цесовской набережной начато строительство Восточного квартала, завершается возведение делового центра, ведется реконструкция здания «Востсибугля», воплощаются в жизнь другие значимые инфраструктурные объекты.