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ВТБ откроет филиал в Иране до конца 2025 года

Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.

В пресс-службе организации добавили, что ВТБ преобразует свое представительство в Иране в филиал, который будет располагаться в Тегеране. Он станет первым филиалом российского банка в республике.

Открытие филиала ВТБ в Тегеране уже принципиально согласовано с Центробанком России, однако окончательно должно быть одобрено иранским финансовым регулятором

На первом этапе филиал будет ориентирован на поддержку внешнеэкономической деятельности российских и иранских компаний, предлагая широкий спектр банковских услуг, включая расчеты в национальных валютах. По словам представителей банка, открытие филиала позволит значительно снизить риски и затраты на международные расчеты, а также улучшить доступ к инструментам торгово-экспортного финансирования.

Структура филиала и численность сотрудников будут определены с учетом требований иранского законодательства и потребностей бизнеса. ВТБ планирует привлечь к работе как российских, так и иранских специалистов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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