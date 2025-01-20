Гиды и экскурсоводы не спешат проходить аттестацию

С 1 марта 2025 года работа без нее станет незаконной. Об этом пишет газета «Известия».

1 июля 2022 года в силу вступил закон, обязывающий экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников проходить регулярную аттестацию. Оставаться в правовом поле, не имея аттестата, можно будет до лета 2023-го, а с 1 марта 2025 года работа без теста станет незаконной.

В Минэкономразвития назвали регионы-лидеры по числу аттестованных гидов-переводчиков и экскурсоводов.

На первом месте и со значительным отрывом – Санкт-Петербург. В городе на Неве аттестацию прошли 1622 специалиста, в Москве, занявшей второе место, – 770. Далее идут Крым (468), Татарстан (447) и Ярославская область (374). Пока ни один экскурсовод или переводчик не прошел аттестацию в Тыве. По одному – в Якутии, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Лучшим среди регионов-аутсайдеров по числу аттестованных специалистов оказался Ненецкий автономный округ, там их 4.

Сколько реально человек водят экскурсии, сказать сложно. По Москве, например, ранее называлась цифра порядка 4000 экскурсоводов и гидов-переводчиков.