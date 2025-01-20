Правительство планирует доиндексацию страховых пенсий до 1 февраля

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб выразила мнение, что правительство может принять решение о дополнительной индексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за 2024 год до 1 февраля. Ожидается, что повышение составит около 2,22%.

Как сообщила депутат «РИА Новости», дополнительное увеличение будет рассчитано исходя из разницы между годовой инфляцией и ранее проведённой индексацией.

Отметим, что с 1 января 2025 года страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, а средний размер выплат по старости прогнозируется на уровне 24 059 рублей. Кроме того, с апреля планируется индексация социальных пенсий на 14,75%, что позволит увеличить их среднюю величину до 15 456 рублей к концу года.