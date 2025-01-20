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Аэрофлот разгоняет Красноярск: пассажиропоток взлетел на 38%

Группа «Аэрофлот» подвела итоги года для своего хаба в Красноярске. В 2024 году авиакомпании Аэрофлот, «Россия» и лоукостер «Победа» обслуживали рейсы из Международного аэропорта Красноярск имени Д.А. Хворостовского по 27 внутренним и 10 международным направлениям.

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Фото https://pixabay.com/

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В общей сложности, через сибирский хаб было перевезено 2,16 млн пассажиров, что на 38% больше, чем в предыдущем году, и составляет половину общего пассажиропотока аэропорта Красноярска за 2024 год. На внутренних рейсах было перевезено более 1,8 млн человек, что на 31% больше, чем в 2023 году, а международные направления показали впечатляющий рост в 84%, с более чем 350 тыс. пассажиров.

Среди самых популярных внутренних маршрутов красноярского хаба Группы «Аэрофлот» оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург и Новосибирск. На международных направлениях наибольшей популярностью пользовались Пхукет, Ташкент и Ош.

Напомним, пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2024 году достиг отметки в 4,28 млн человек, что на 13,5% превосходит показатель предыдущего года. Всего в течение прошлого года российские авиакомпании отметили рост пассажиропотока на 5,6%, обслужив 111,3 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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