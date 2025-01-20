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Новостройки в России: цены растут на уровне инфляции

Специалисты ДОМ.РФ подсчитали, что в 2024 году стоимость новостроек в России увеличилась на 9,2%. Однако, с учётом годовой инфляции в 9,52%, реальная стоимость квадратного метра осталась почти неизменной.

Это уже третий год подряд, когда темпы роста цен на новое жильё снижаются. В 2023 году они поднялись на 12%, в 2022-м — на 17,5%, а в 2021-м — на 20,5%.

Наиболее заметный рост цен на квартиры в новостройках наблюдался в пяти регионах:

- Омская область — +26,2%;

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- Астраханская область — +24,4%;
- Севастополь — +22,8%;
- Курганская область — +22,0%;
- Удмуртская Республика — +19,8%.

В тех регионах, где строится больше всего нового жилья, цены росли не так значительно. Среди лидеров по количеству строящегося жилья наибольший рост отмечен в:

- Свердловской области — +14,7%;
- Ленинградской области — +13,3%;
- Ростовской области — +12,4%;
- Санкт-Петербурге — +12,3%.

В Москве новостройки подорожали на 8,5% в 2024 году, причём основной рост пришёлся на первое полугодие, когда действовала льготная ипотека.

Прогнозы на 2025 год предполагают продолжение роста цен на первичном рынке, однако специалисты считают, что он останется в пределах уровня инфляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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