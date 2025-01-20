Бесплатные вебинары по цифровизации проведет МТС в январе

МТС проведет в январе серию бесплатных вебинаров для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса. Эксперты расскажут на примере «живых» кейсов, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной.

21 января в 16:00 (ирк) пройдёт вебинар «Клиенты каждый день: как удвоить продажи и обогнать конкурентов в 2025 году». На мероприятии специалисты расскажут о новых приёмах в маркетинге и продажах, как определить ключевой этап продаж и как он поможет их удвоить, а также о современных решениях для форсированного роста продаж. Вебинар будет полезен начальникам отделов маркетинга и продаж, а также собственников бизнеса. Для участия необходима регистрация .

22 января в 16:00 (ирк) состоится вебинар «Как повысить результаты работы торговых представителей». На вебинаре участники узнают, как убедиться, что сотрудник эффективно использует рабочее время, избежать халатности или небрежности в работе; как узнать, где торговые представители работают лучше всего, и выделить перспективные районы, автоматизировать распределение рабочих задач и строить оптимальные маршруты; как собирать всю необходимую отчётность из полей в цифровом формате. Вебинар будет интересен руководителям проектов по цифровизации и отделов продаж, директорам по развитию. Регистрация обязательна.

23 января в 16:00 (ирк) пройдёт онлайн-встреча «ТОП-5 решений в 2025 году для роста эффективности отделов продаж и обслуживания». Эксперты МТС расскажут, как перестать платить сотрудникам за лень — существует 5 ежедневных отчётов РОПА; как внедрить речевую аналитику в отделы продаж и обслуживания, и увеличить производительность в 100 раз путём использования голосового робота, который никогда не устаёт. Для участия необходима регистрация .

28 января в 19:00 (ирк) состоится вебинар «Почему онлайн-доски делают образование более эффективным». Специалисты расскажут, почему онлайн-доски актуальны в учебной среде, какие возможности предлагают Доски образовательным учреждениям, какие задачи решают Доски от МТС Линк, как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение. Для участия необходима регистрация .