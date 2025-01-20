156 преступлений приходится на 10 тыс. жителей в Иркутской области

44 из них – особо тяжкие. Данные приводит РИА Новости.

Иркутская область заняла 56 место в России по уровню преступности. В регионе на 10 тыс. населения приходится 156,1 нарушения. Меньше всего инцидентов, среди соседних регионов, только в Новосибирске – 42 место (134,5). После Приангарья в списке идут Красноярский край и Республика Бурятия – 64 и 75 место с показателями в 169,4 и 184,2.

Лидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов, как и ранее, стала Чеченская Республика, где в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тыс. жителей, при общероссийском уровне 131 преступление.

Самый высокий уровень зарегистрированной преступности в Республике Карелия, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200.