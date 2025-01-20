S7 Airlines подвела итоги 2024 года

Компания перевезла 12,9 млн пассажиров и провела 100 тыс. рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе S7 Airlines.

Маршрутная сеть S7 Airlines в прошлом году пополнилась четырьмя новыми направлениями: из Иркутска на Пхукет, в Шанхай и Гуанчжоу и из Владивостока в Пекин и Шанхай. Несмотря на акцент на развитии сети из региональных хабов, S7 Airlines не только продолжает выполнение рейсов из Москвы, но и развивает полёты из Домодедово. Так, в ушедшем году были возобновлены полеты из Домодедово в Усть-Каменогорск и Кемерово, увеличена частотность полетов в Дубай, Ашхабад, Стамбул, Якутск и Нерюнгри.

В 2024 году также был реализован ряд бизнес-инициатив, направленных как на собственное развитие, так и на прогресс авиационной отрасли в целом. В частности, летом парк компании пополнился тремя самолетами Airbus A321, которые стали самыми вместительными лайнерами во флоте компании. Данные воздушные суда сегодня эксплуатируются на наиболее востребованных линиях из Новосибирска.

«Мы получили в свой флот три дополнительных самолета Airbus A321. Может показаться, что три самолета – это не так много. Но, на мой взгляд, это серьезный результат, и он показывает, что у нас есть возможности для движения вперед, сохранения и наращивания объемов перевозок в будущем», – комментирует генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.

Кроме того, была проведена перекомпоновка ряда воздушных судов авиакомпании, которые до этого были оборудованы исключительно креслами эконом-класса. Модернизация парка связана с растущим запросом клиентов авиакомпании на высокий уровень сервиса, а также общего роста числа пассажиров корпоративного сегмента. В продолжение развития услуг для корпоративного сегмента также была запущена программа лояльности для бизнеса S7 Corp.

Напомним, в 2023 году пассажиропоток компании составил 15,9 млн человек.