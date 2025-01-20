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Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»

Банк Уралсиб временно отменил поручительство по кредитному продукту для клиентов малого и среднего бизнеса «Бизнес-Блиц». Заявки без поручительства вне зависимости от суммы кредита можно оформить в срок до 25.05.2025 года.

«Бизнес-Блиц» – кредитный продукт для юрлиц (в форме ООО) и индивидуальных предпринимателей с оборотами по расчетному счету в Банке Уралсиб не менее 6 месяцев, предоставляемый на любые бизнес-цели клиента.

Ключевые преимущества продукта:

  • предварительное решение о предоставлении кредита принимается в автоматическом режиме на основании двух документов;
  • ускоренное итоговое решение о предоставлении кредита на основании сокращенного перечня документов – без выезда на место ведения бизнеса;
  • отсутствие имущественного обеспечения по кредиту.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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