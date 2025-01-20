Акции показали с начала года двузначные доходности: что ждет инвесторов?

А денежные фонды фиксируют отток.

Российский рынок акций начал год с впечатляющими результатами. Хотя индекс Мосбиржи вырос всего на 1,4%, многие эмитенты за первые две недели показали двузначную доходность, как отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в еженедельном шоу «Без плохих новостей». Среди них такие компании, как Мечел, ПИК, ВК, М.Видео, Юнипро, Эталон, ОГК-2, Solar, КАМАЗ и IVA Technologies. Особенно выделились ВСМПО-АВИСМА с ростом в 25% и РКК Энергия с 40%.

– Маловероятно, что участники рынка поверили в намерение Дональда Трампа осваивать совместно с Россией космическое пространство, но этот пример показывает, как быстро и как сильно рынок акций реагирует даже на сомнительный геополитический позитив. В этой связи депозиты и даже фонды денежного рынка выглядят блёкло. Скорее всего, в этом году на рынке акций 20% можно заработать будет гораздо быстрее, чем за 12 месяцев. Это начали понимать инвесторы, и недаром 14 января был впервые зафиксирован чистый отток средств из фондов денежного рынка, – резюмирует эксперт.