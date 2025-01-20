Топ-10 акций с наибольшим потенциалом роста

Аналитики БКС выделили самые перспективные акции на российском рынке, составив топ-10 бумаг с наибольшим потенциалом роста по оценкам различных инвестиционных домов.

Русснефть: Возглавляет список Русснефть и не зря, с начала года бумага уже выросла почти на 20%, оставшийся потенциал ещё около 60. Нельзя сказать, что компания сильно лучше остальных в отрасли по фундаментальным показателям, но явно недооценена. Вопрос лишь в том, что широкий круг инвесторов, скорее всего, побоится покупать такие компании из-за низкой ликвидности, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Softline: На втором месте по потенциалу роста Softline – 60%. На мой взгляд, не самый очевидный выбор в технологическом секторе, так как есть компании и с более высокими темпами роста, и с большей отдачей на инвестированный капитал.

«Все инструменты»: Замыкает тройку лидеров «Все инструменты» с потенциалом 50%. Вполне возможно, что такой потенциал реализуется, но надо помнить, что акции торгуются в два раза ниже цены размещения. А значит, если взлёт котировок состоится, стоимость будет всё ещё намного ниже уровня IPO.

МТС Банк: Единственный представитель финансового сектора в топ-10 с потенциалом роста 50%. На мой взгляд, акции могут вырасти даже сильнее при условии одном существенного снижения ключевой ставки в двадцать пятом году.

ЕвроТранс: На пятом месте Евротранс. Аналитики ждут роста котировок на 56% в этом году, видят в дивидендах главный источник привлекательности эмитента. К сожалению, после IPO для акций ЕвроТранса не всё складывалось гладко и для возврата на тот уровень необходимо удвоение цены. На мой взгляд, одних дивидендов будет, скорее всего, мало, чтобы убедить участников рынка наращивать позиции по бумаге.

Ростелеком, ИнтерРАО, Ivo Technologies, Promomed, HeadHunter: Замыкают список Ростелеком, ИнтерРАО, Ivo Technologies, Promomed и HeadHunter. По всем этим бумагам аналитики ждут роста на 35-40%. По Promomed u ИнтерРАО полностью поддерживаю мнение аналитиков и считаю, что там потенциал намного выше 40%. Ivo Technologies активно восстанавливается после снижения в 2024 году. Бумага уже прибавила в цене 17% с начала года, рост в ней не закончен. Headhunter не слишком резво стартовал с начала года, но закрыл дивидендный гэп декабря, и я думаю, выйдет в течение года выше 5 000 руб. Что касается Ростелекома, то на него давит большой долг и без значительного снижения ключевой ставки реализовать потенциал роста будет очень сложно.