17 триллионов рублей: как выплаты по депозитам и облигациям повлияют на рынок в 2025 году

В 2025 году общая сумма выплат процентов по депозитам и купонам по облигациям составит 17 триллионов рублей. Эксперты БКС Мир инвестиций прокомментировали эти цифры.

"Наши оценки совпадают. Проценты от депозитов составят 11 триллионов, купоны от ОФЗ — 3,2 триллиона рублей, а купоны от корпоративных облигаций — еще 2 триллиона. В сумме — 16,2 триллиона рублей," — отметил эксперт БКС Максим Шеин.

Эксперты также оценили потенциальное влияние, если часть этих средств перейдет на фондовый рынок.

"Если ставки будут низкими к моменту истечения депозитов, то даже 100 или 500 миллиардов рублей могут значительно повлиять на котировки на фондовом рынке," — добавил Шеин. "Однако важно помнить, что фондовый рынок — это пространство, где котировки могут изменяться даже без значительных объемов и дополнительной ликвидности."