Аналитики прогнозируют дивиденды Сбера на уровне 34 рублей на акцию

Аналитики БКС Мир инвестиций оценили потенциальные дивиденды по акциям Сбера.

Сбер отчитался по российским стандартам за декабрь: чистые процентные доходы выросли на 9% в годовом исчислении, а чистые комиссионные доходы сократились на 10%. В результате чистая прибыль увеличилась на 2%, а за весь 2024 год она выросла на 5%, достигнув уровня 1,560 триллионов рублей.

Сбер выплачивает дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по международным стандартам, которые будут опубликованы позднее, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

"Если условно взять за базу расчётов чистую прибыль по российским стандартам, то потенциальные дивиденды за прошлый год могут составить около 34 рубля 60 копеек на акцию, что при текущих ценах составляет 12% дивидендной доходности."