Названы самые востребованные специалисты в Иркутской области в 2024 году

Реже всего работодатели искали комплаенс-менеджеров. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в Иркутской области, возглавили водители (16,6 тысяч предложений о работе).

На втором месте – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (10,3 тыс. вакансий), на третьем – продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (10,1 тыс. вакансий).

В целом по России топ-3 практически идентичен: самыми востребованными на рынке труда в стране оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.

Далее в десятке специалистов, на которых в минувшем году в Приангарье был массовый спрос, находятся машинисты (8,2 тыс. вакансий), разнорабочие (6,2 тыс.), повара, пекари, кондитеры (5 тыс.), бухгалтеры (4,2 тыс.), врачи (3,7 тыс.), электромонтажники (3,6 тыс.), кладовщики (3,5 тыс.).

В двадцатку наиболее востребованных вошли также сварщики (3,3 тыс. вакансий), уборщики (2,9 тыс.), операторы call-центра и специалисты контактного центра (2,8 тыс.), администраторы, инженеры ПТО, инженеры-сметчики (по 2,7 тыс.), автослесари, автомеханики, слесари, сантехники (по 2,6 тыс.), сервисные инженеры, инженеры-механики, монтажники (по 2,3 тыс.), а также грузчики (2,1 тыс.).

Если говорить о специалистах, которых реже всего искали в 2024 году в Иркутской области, то это комплаенс-менеджеры, для которых за весь год в регионе открыли менее десяти предложений о работе.