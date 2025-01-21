Рынок ипотеки обвалился на 78%. Что дальше?

В первые две недели 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов упал 78%. Банки смогли выдать лишь 23 миллиарда рублей — это крайне мало по сравнению с показателями предыдущего года, сообщает Frank Media, ссылаясь на данные ДОМ.РФ.

Падение коснулось не только суммы, но и количества сделок: всего было оформлено пять тысяч ипотек, что на 81% меньше, чем год назад. При этом за указанный период основной объем кредитов выдавался по льготным программам. Так, было выдано около 3 тысяч займов на сумму 19 млрд руб. 90% из них — кредиты по «Семейной ипотеке», объем которых составил 17 млрд руб., что на 70% ниже результатов за такой же период в 2024 г.

Еще одним тревожным сигналом стало резкое сокращение одобрения заявок на льготную ипотеку — оно упало на 53% по сравнению с 2024 годом. Эксперты связывают эти негативные тенденции с ростом процентных ставок, который неизбежно снижает интерес граждан к покупке недвижимости.

По мнению аналитиков, текущий год обещает стать непростым для рынка жилья. Если ключевая ставка останется на уровне 20%, то спрос на недвижимость продолжит падать. Прогнозируется, что общая сумма выданных ипотек в 2025 году составит всего 1–1,2 миллиона кредитов, общей стоимостью 3,8–4 триллиона рублей. По прогнозам экспертов, рынку придется пройти через сложный этап восстановления, которое возможно начнется только в 2026 году, да и то при условии значительного снижения ключевой ставки.

Что касается цен на жилье, эксперты предполагают, что рост стоимости новостроек в 2025 году замедлится и будет соответствовать уровню инфляции.