Новости

Туризм 2025, последние новости
Аэрофлот разгоняет Красноярск: пассажиропоток взлетел на 38%
Гиды и экскурсоводы не спешат проходить аттестацию
Туры на Байкал подорожали за год на 15%
Все материалы сюжета

ЦБ: Жесткая монетарная политика – единственный путь к снижению инфляции

Инфляция продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на все усилия Центрального банка. Спрос растет быстрее, чем экономика успевает производить товары и услуги, вынуждая регулятора сохранять высокую ключевую ставку, передает Интерфакс.

«Только жесткие меры помогут снизить темпы роста цен и вернуть инфляцию под контроль», — подчеркивает Центробанк.

Читайте также:

ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле 2025 года
28 декабря 2024
Гонки по вертикали: ЦБ весь год пытался догнать инфляцию
27 декабря 2024

Декабрьские показатели подтверждают тревожный тренд: годовая инфляция достигла отметки в 9,52%, тогда как в ноябре она составляла 8,88%. Сезонно скорректированный показатель также показал ухудшение ситуации — 14,2% вместо 13,8%.

«Рост цен продолжается, поскольку внутренний спрос существенно превышает производственные мощности экономики. Ослабевший рубль добавляет масла в огонь, усиливая инфляционные ожидания», — подводит итог ЦБ.

Несмотря на сложную ситуацию, регулятор надеется, что уже в 2026 году удастся вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%.

Ранее ЦБ прогнозировал, что в начале 2025 года годовая инфляция продолжит увеличиваться, а её пик будет достигнут в апреле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (96)


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес