ЦБ: Жесткая монетарная политика – единственный путь к снижению инфляции

Инфляция продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на все усилия Центрального банка. Спрос растет быстрее, чем экономика успевает производить товары и услуги, вынуждая регулятора сохранять высокую ключевую ставку, передает Интерфакс.

«Только жесткие меры помогут снизить темпы роста цен и вернуть инфляцию под контроль», — подчеркивает Центробанк.

Декабрьские показатели подтверждают тревожный тренд: годовая инфляция достигла отметки в 9,52%, тогда как в ноябре она составляла 8,88%. Сезонно скорректированный показатель также показал ухудшение ситуации — 14,2% вместо 13,8%.

«Рост цен продолжается, поскольку внутренний спрос существенно превышает производственные мощности экономики. Ослабевший рубль добавляет масла в огонь, усиливая инфляционные ожидания», — подводит итог ЦБ.

Несмотря на сложную ситуацию, регулятор надеется, что уже в 2026 году удастся вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%.

Ранее ЦБ прогнозировал, что в начале 2025 года годовая инфляция продолжит увеличиваться, а её пик будет достигнут в апреле.