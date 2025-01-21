Бензин в России дешевеет: главное к утру

К текущему утру по итогам прошедшего дня стало известно, что минстрой попросил застройщиков не поднимать цены на жилье, стоимость бензина снизилась, платежная нагрузка на россиян по кредитам выросла на рекордную величину, а в Иркутской области произошло два инцидента на льду Байкала. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Рекордные проценты

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам в 2024 году выросла на рекордную величину за четыре года: к такому выводу пришли аналитики. Сумма процентов, начисленных банками, но не выплаченных российскими заемщиками, на 1 декабря превысила 600 млрд рублей. С нового года объем такой задолженности увеличился более чем на 20%. Темпы накопления процентных обязательств в 2024 году ускорились более чем втрое. Это связано с высокими ставками на рынке.

Заморозка цен

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин призвал застройщиков не повышать стоимость жилья. Такую просьбу он озвучил на коллегии минстроя РФ в Казани. Данные меры необходимы для внедрения новых мер поддержки отрасли. В частности, прорабатывается вопрос добровольной заморозки строительных ресурсов.

Бензин дешевеет

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже зафиксировано падение стоимости бензина: за день цена снизилась на 2,12% по территориальному индексу Европейской части страны. На 1,82% за сутки подешевел и АИ-95. Также зафиксировано снижение цен на летнее и межсезонное дизельное топливо.

Некрепкий лед

Лед на Байкале все еще остается непрочным, о чем свидетельствуют продолжающиеся несчастные случаи. Накануне иркутяне провалились в воду, катаясь на квадроцикле по озеру. Глубина в месте провала составила 1,5 метра. Мужчина и женщина самостоятельно выбрались из воды и позвонили спасателям МЧС России. В этот же день неподалеку была эвакуирована и женщина, повредившая ногу при катании на коньках по непрочной глади водоема.

Байкал без арт-объекта

Дно Байкала осталось без арт-объекта после вмешательства природоохранной прокуратуры. Рыцаря, которого разместили ранее дайверы неподалеку от Листвянки, убрали. Скульптура с колоколом в руках вызвала резонанс и недовольства со стороны жителей, выступивших против загрязнения водоема.