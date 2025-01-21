Эн+ провел юбилейный фестиваль «РобоСиб»

Российский энергохолдинг Эн+ провел Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб» уже в десятый раз.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

На площадках полюбившегося жителям Приангарья мероприятия в иркутском Экспоцентре побывали более 8 тыс. человек. Победители фестиваля получили сертификаты на поездку в Южно-Сахалинск, на международный чемпионат по робототехнике.

В этом году в «РобоСибе» приняли участие более 160 команд из Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярского края, Бурятии, Хакасии и других регионов. Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы, где они могли сделать интерактивную открытку, раскрасить пряники или сделать собственный брелок, а также игровая зона и другие развлекательные мероприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

– Количество команд и участников на нынешнем, юбилейном «РобоСибе» для нас беспрецедентны. Мы очень рады, что за десятилетие мы прошли хороший путь, превратившись в полноценный огромный проект по ранней профориентации у детей, по популяризации математики, программирования и точных наук. Самое главное, что проведение подобных мероприятий совпадает с задачами бизнеса по формированию кадрового потенциала. Причем это касается не только нашей компании, а применимо ко всей отрасли. Нисколько не преуменьшив, мы можем сказать, что это действительно стратегическое мероприятие с огромным эффектом в перспективе, – рассказал Глеб Федотов, директор департамента социальных проектов Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Победителями в своих номинациях стали:

команда «Код ГЭС» (Иркутская область) в номинации «Мультикомпетентностные игры»;

команда «Гладиатор» (Иркутск) в номинации «Дерзай, Робот!» (старшая категория);

команда «Брикс Микс» (Железногорск) в номинации Энергия в действии (младшая категория);

«Жемчужина» (Братск) в номинации Энергия в действии (средняя категория);

команда «Астрал» (Иркутск) в номинации Энергия в действии (старшая категория);

команда «Нерпята» (Иркутск) в номинации «Лига знаний» (новички);

команда «Сибирские парни» (Иркутск) в номинации «Лига знаний» (знатоки);

команда «7 volt» (Братск) в номинации «Лига решений».

Список всех победителей и призеров доступен по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Фестиваль «РобоСиб» – это часть большой работы энергохолдинга Эн+ со школьниками и студентами. О том, как важно вовлекать детей в науку как можно раньше, а производствам делать ставку на талантливую молодежь, много раз говорил основатель энергохолдинга Олег Дерипаска, который сам закончил физфак МГУ. Поэтому компания создает энергоклассы, сотрудничает с вузами и колледжами, открывает в школах «Мультилабы» – технические классы с новейшим оборудованием. Все это позволяет компании в перспективе формировать кадровый резерв и принимать на работу заинтересованных специалистов.