В Иркутске установят 132 новые видеокамеры в общественных местах

В 2025 году Иркутск готовится к установке 132 новых камер видеонаблюдения на общественных территориях. Решение о расширении системы безопасности принял мэр города Руслан Болотов, сообщает пресс-служба города.

Основные места установки:

- Парк 75-летия Победы на ул. Рябикова, 2б — 7 камер.

- Сквер у КДЦ «Россия» на ул. Севастопольская, 216а — 19 камер.

- Центральная площадь Академгородка на ул. Лермонтова, 311 — 18 камер.

- Территория мемориального комплекса «Вечный огонь» — 21 камера.

- Сквер у Знаменского монастыря на ул. Ангарская, 14 — 23 камеры.

Также 44 камеры будут размещены на мемориальных объектах, включая сквер у памятника Маршалу Жукову, аллею Славы в микрорайоне Солнечный, памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, и другие важные объекты.

Все новые устройства оснащены современными функциями, такими как система распознавания лиц и возможность ночной съемки. Эти меры направлены на повышение уровня безопасности жителей и защиту городского имущества от актов вандализма.

Стоит отметить, что в 2024 году в Иркутске уже были установлены 246 камер видеонаблюдения, и сейчас общее количество таких устройств составляет 1278. Все данные передаются в Единый центр видеонаблюдения города, доступ к которому имеют сотрудники полиции для оперативного реагирования на правонарушения.