Иркутяне провалились на квадроцикле под лед Байкала

Двое жителей Иркутска провалились под лед, катаясь на квадроцикле по озеру Байкал. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Глубина в месте провала составила 1,5 метра. Мужчина и женщина самостоятельно выбрались из воды и позвонили спасателям МЧС России», – говорится в сообщении.

Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были транспортированы в залив Куркутский, где находился их автомобиль.

Напомним, процесс образование льда на поверхности водоема продолжается. Синоптики прогнозируют ледостав к концу января.