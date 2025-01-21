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Иркутяне провалились на квадроцикле под лед Байкала

Двое жителей Иркутска провалились под лед, катаясь на квадроцикле по озеру Байкал. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Глубина в месте провала составила 1,5 метра. Мужчина и женщина самостоятельно выбрались из воды и позвонили спасателям МЧС России», – говорится в сообщении.

Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были транспортированы в залив Куркутский, где находился их автомобиль.

Напомним, процесс образование льда на поверхности водоема продолжается. Синоптики прогнозируют ледостав к концу января.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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