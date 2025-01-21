Нефтегазовые доходы России в 2024 году выросли на 26,2%

До 11 131 млрд рублей, ненефтегазовые – на 26%, до 25 576 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РФ.

«Нефтегазовые доходы составили 11 131 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,2% год к году. Нефтегазовые доходы устойчиво превышали их базовый уровень в течение года, и по его итогам дополнительные нефтегазовые доходы составили 1300 млрд рублей», – говорится в сообщении министерства.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 25 576 млрд рублей, и выросли на 26% год к году.

Напомним, что индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2945,52 п., индекс РТС прибавил 1,14%, повысившись до 906,03 п. За прошедшую неделю оба индекса показали рост на 4,48% каждый. Тем не менее в сегменте облигаций наблюдается обратная реакция, индекс RGBI опустился за неделю на 6,67%.