«Я буду миротворцем и объединителем». Что важного сказал Трамп

20 января Дональд Трамп во второй раз принял присягу как президент США и выступил с программной инаугурационной речью, в которой заявил, что страну ждет волна перемен. Он также прокомментировал тему антироссийских санкций и высказался о завершении конфликта между Украиной и Россией. Мы собрали восемь самых запоминающихся цитат из его выступления.

О переменах:

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, веря, что мы стоим на пороге новой, захватывающей эры национального успеха. Страну охватывает волна перемен. Солнечные лучи освещают весь мир, и Америка имеет возможность воспользоваться этим шансом, как никогда ранее», — заявил он.

Политик обвинил своих предшественников в неспособности правительства справляться с внутренними кризисами, но при этом оказывало безграничную финансовую поддержку других стран. По его словам, с его приходом к власти «упадок Америки завершится».

О внешней политике:

Вновь избранный президент США в своем выступлении обещал создать «самую мощную армию, какую только знал мир», однако отметил, что отныне успех этой армии будет оцениваться «не столько количеством побед в сражениях, сколько завершенными войнами и теми конфликтами, которых нам удастся избежать, что, возможно, даже важнее». Он также добавил: «Моя главная цель — стать миротворцем и объединителем. Именно таким человеком я стремлюсь быть — миротворцем и объединителем».

О Панамском канале:

Дональд Трамп намерен вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года об его передаче Панаме ошибочным решением.

«Цель нашей сделки и дух нашего договора были полностью нарушены. Сборы для американских судов сильно завышены, к ним относятся несправедливо в любом виде, в том числе и к кораблям Военно-морских сил США. И, что особенно важно, Китай управляет Панамским каналом! А мы не давали его Китаю, мы давали его Панаме — и теперь заберем обратно», — пообещал он.

Об объявлении чрезвычайного положения на границе с Мексикой:

Мексиканский залив будет переименован в Залив Америки, а высочайшую гору Северной Америки, Денали, вновь назовут Маккинли. На границе с Мексикой будет введено чрезвычайное положение, и туда направят войска. Нелегальных мигрантов отправят обратно на родину, а наркокартели будут объявлены иностранными террористическими организациями.

О конфликте Украины и России:

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое обещание завершить российско-украинский конфликт в течение суток после вступления в должность. «Прошло только полдня. У меня еще есть время. Посмотрим. Мы намерены успеть», — заявил Трамп. Он также сообщил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным, стремясь к скорейшему завершению конфликта на Украине, как сообщает CNN. Американский президент подчеркнул, что встреча с Владимиром Путиным «может состояться очень скоро».

Трамп отметил, что встреча с российским лидером пройдет после начала переговоров, которые, по его словам, уже начались. Он также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению соглашения для урегулирования конфликта. «Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин», — добавил Трамп.

Об антироссийских санкциях:

Отвечая на вопрос о сохранении антироссийских санкций, господин Трамп сказал, что «больше предпочитает тарифы». «Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней»,— добавил президент США.

Об энергетике:

В сфере энергетики будет введен режим чрезвычайного положения для стимулирования добычи энергоресурсов. США начнут масштабную добычу нефти и газа для снижения цен.

О «зеленой повестке»:

Конец «зеленой сделки» близок, и обязательный переход на электромобили будет отменен. После выступления Дональда Трампа его пресс-секретарь объявила, что США выйдут из Парижского соглашения по климату.

О гендерах:

Республиканец также заявил о прекращении программ по гендерному и расовому разнообразию в армии. Новая государственная политика будет признавать только два пола — мужской и женский. «С сегодняшнего дня политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два гендера — мужской и женский». Трансгендеры не будут допущены в женский спорт.