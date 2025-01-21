Иркутск вошел в тройку самых популярных городов для однодневных бронирований

Аналитики провели исследование и выяснили, какие города России являются самыми популярными для однодневных бронирований. Результаты сообщает «Твил.ру».

«На первом месте оказался Воронеж, на втором Иркутск, а на третьем – Дивеево в Нижегородской области», – говорится в сообщении.

Средняя стоимость ночи при однодневном размещении в Иркутске составляет 3,9 тысячи рублей. Известно, что столица Приангарья часто используется туристами для проезда на Байкал.

Также в списке Лахденпохья в Карелии, Бахчисарай в Крыму, Валдай в Новгородской области, Хадыженск и Кущевская в Краснодарском крае, Тольятти в Самарской области и Торжок в Тверской области.