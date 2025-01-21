Новости

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в тройку самых популярных городов для однодневных бронирований
Аэрофлот разгоняет Красноярск: пассажиропоток взлетел на 38%
Гиды и экскурсоводы не спешат проходить аттестацию
Все материалы сюжета

Иркутск вошел в тройку самых популярных городов для однодневных бронирований

Читайте также:

Спрос иностранцев на поездки в Россию растет
21 января 2025
S7 Airlines подвела итоги 2024 года
20 января 2025

Аналитики провели исследование и выяснили, какие города России являются самыми популярными для однодневных бронирований. Результаты сообщает «Твил.ру».

«На первом месте оказался Воронеж, на втором Иркутск, а на третьем – Дивеево в Нижегородской области», – говорится в сообщении.

Средняя стоимость ночи при однодневном размещении в Иркутске составляет 3,9 тысячи рублей. Известно, что столица Приангарья часто используется туристами для проезда на Байкал.

Также в списке Лахденпохья в Карелии, Бахчисарай в Крыму, Валдай в Новгородской области, Хадыженск и Кущевская в Краснодарском крае, Тольятти в Самарской области и Торжок в Тверской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1525)


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес