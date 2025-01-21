Новости

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в тройку самых популярных городов для однодневных бронирований
Аэрофлот разгоняет Красноярск: пассажиропоток взлетел на 38%
Гиды и экскурсоводы не спешат проходить аттестацию
Все материалы сюжета

Трамп заявил, что есть еще «полдня» для завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обещание завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», – сказал Трамп.

Читайте также:

Первая в Бурятии СберКарта Ветерана оформлена в Улан-Удэ
17 января 2025
Иркутянин ушел на СВО, чтобы выплатить долг по алиментам
14 января 2025

Время в Вашингтоне отстает от московского на восемь часов. Трамп сделал это заявление примерно в 20:00 по местному времени.

Он рассказал, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее», – добавил президент США. Говоря о возможных сроках завершения конфликта, Трамп сказал: «Я должен поговорить с президентом Путиным, мы собираемся это выяснить».

Напомним, 20 января Дональд Трамп во второй раз принял присягу как президент США и выступил с программной инаугурационной речью, в которой заявил, что страну ждет волна перемен. Он также прокомментировал тему антироссийских санкций, внешней политики и заявил о прекращении программ по гендерному и расовому разнообразию в армии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (388)


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес