Трамп заявил, что есть еще «полдня» для завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обещание завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», – сказал Трамп.

Время в Вашингтоне отстает от московского на восемь часов. Трамп сделал это заявление примерно в 20:00 по местному времени.

Он рассказал, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее», – добавил президент США. Говоря о возможных сроках завершения конфликта, Трамп сказал: «Я должен поговорить с президентом Путиным, мы собираемся это выяснить».

Напомним, 20 января Дональд Трамп во второй раз принял присягу как президент США и выступил с программной инаугурационной речью, в которой заявил, что страну ждет волна перемен. Он также прокомментировал тему антироссийских санкций, внешней политики и заявил о прекращении программ по гендерному и расовому разнообразию в армии.