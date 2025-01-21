Аналитики рассказали, как изменилась доходность от сдачи квартир в аренду в Иркутске

Аналитики проанализировали цены и выяснили, как изменилась за год доходность от сдачи квартир в аренду в различных городах России. Результаты опубликовал федеральный портал «Мир квартир».

В Иркутске доходность выросла на 6,4%, до 38,4 тысячи рублей в месяц. Средняя стоимость квартиры при этом составляет 7,1 млн рублей, окупаемость – 15,5 года.

Самым лучшим городом для покупки квартиры под сдачу в аренду стала Астрахань, где ее доходность составила 9,4% годовых, а окупаемость – 10,6 года. Также хорошо окупается жилье в Нижнем Тагиле – 8,6% и 11,7 года, Хабаровске – 8,4% и 11,9 года, Череповце – 8,2% и 12,2 года, Туле – 8,1% и 12,2 года.

Меньше всего доходность квартир в Москве – 4%: здесь хоть и самые высокие арендные ставки в стране, но и цены на квартиры очень высокие. Поэтому окупается квартира, приобретенная из соображений получения пассивного дохода, за 24,9 года. Ненамного лучше показатели в Севастополе – 4,4% и 22,6 года, Белгороде – 4,5% и 22,3 года, Сочи – 51% и 19,8 года, Санкт-Петербурге – 5,1% и 19,4 года.