Новости

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в тройку самых популярных городов для однодневных бронирований
Аэрофлот разгоняет Красноярск: пассажиропоток взлетел на 38%
Гиды и экскурсоводы не спешат проходить аттестацию
Все материалы сюжета

Дом с жильцами начали сносить в Иркутске: ситуацией заинтересовалась правоохранители

Жилой дом, из которого еще не съехали жильцы, начали сносить на улице Якоби в Иркутске. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, сообщают пресс-службы региональных прокуратуры и СК.

<p>Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

По данным «Известий», накануне в столице Приангарья рабочие приступили к сносу не до конца расселенного дома, пока хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Рабочие разрушали объект, когда сын женщины был внутри здания – молодой человек записал соответствующие кадры. Он пытался остановить работы, чтобы вынести вещи, однако не все было на месте. Кроме того, часть предметов уже успели сломать. После этого люди обратились к правоохранителям.

Прокуратура и СК сообщили, что начата проверка по уголовной статье «Самоуправство». При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Предполагается, что работы по сносу начались без получения соответствующего разрешения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес