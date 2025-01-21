Дом с жильцами начали сносить в Иркутске: ситуацией заинтересовалась правоохранители

Жилой дом, из которого еще не съехали жильцы, начали сносить на улице Якоби в Иркутске. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, сообщают пресс-службы региональных прокуратуры и СК.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

По данным «Известий», накануне в столице Приангарья рабочие приступили к сносу не до конца расселенного дома, пока хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Рабочие разрушали объект, когда сын женщины был внутри здания – молодой человек записал соответствующие кадры. Он пытался остановить работы, чтобы вынести вещи, однако не все было на месте. Кроме того, часть предметов уже успели сломать. После этого люди обратились к правоохранителям.

Прокуратура и СК сообщили, что начата проверка по уголовной статье «Самоуправство». При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Предполагается, что работы по сносу начались без получения соответствующего разрешения.