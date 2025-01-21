Азиатско-Тихоокеанский банк объявил победителей акции «Новогодняя»

15 января Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «Новогодняя», которая действовала для клиентов, оформивших кредит или вклад в период с 8 ноября до 31 декабря 2024 года и выполнивших условия акции. 20 участников получат денежные выплаты по 100 000 рублей*, а главный приз достанется жительнице города Елизово Камчатского края. Она выиграла 1 миллион рублей.

Определение призёров проводилось с помощью генератора случайных чисел. Информация о победителях размещена на странице акции, также банк дополнительно проинформирует каждого победителя индивидуально. Для выплаты приза клиенту в течение 5 дней с момента получения уведомления необходимо предоставить в банк паспорт и ИНН. Выплата приза будет осуществлена не позднее 31 января 2025 года.

– Доходность по вкладам АТБ в рублях достигает 25% в первые 90 дней при оформлении вклада «В плюсе» с возможностью пополнения при размещении средств на 6, 9 и 12 месяцев. Далее предусмотрены ставки 20, 22% и 22,5% годовых соответственно. Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации, – говорится в сообщении банка.

Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

*Здесь и далее по тексту новости с информацией о размерах каждого приза указаны суммы призов после удержания НДФЛ по ставке 35% в соответствии с требованиями НК РФ.