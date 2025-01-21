Азиатско-Тихоокеанский банк снижает ставки по вкладам в рублях

С 20 января Азиатско-Тихоокеанский банк обновляет условия по вкладам в рублях. Изменения коснутся процентных ставок, сроков и сумм депозитов.

По депозитам «Новые деньги», «АТБ. Вклад» и «АТБ. ВИП. Вклад» без опции пополнения и снятия процентные ставки будут снижены на 0,5%-2%. Максимальная доходность составит 23,5% и будет действовать на сроках 9 и 12 месяцев при размещении новых денежных средств.

По депозитам «АТБ. Вклад» и «АТБ. ВИП. Вклад» с опцией пополнения и ежемесячной выплатой процентов доходность повышена до 20,7% и 21,07% с учетом капитализации процентов.

Минимальная сумма депозитов при открытии в офисе банка, а также депозитов с опцией пополнения в ДБО составит 50 000 руб. АТБ прекращает оформление депозитов на сроки 2 и 8 месяцев.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).