Ноутбуки в тройке самых подорожавших предметов электроники

К началу 2025 года они увеличились в стоимости на 10-15%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на производителей, продавцов и экспертов.

Ноутбуки вошли в топ-3 гаджетов по темпам роста цен – в среднем к началу 2025 года они увеличились на 15%. Для сравнения, смартфоны подорожали на 16%, настольные ПК – на 21%, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но эти показатели меньше, чем, например, у крупной бытовой техники, отмечает эксперт. При этом ноутбуки вслед за смартфонами – самая популярная категория портативной электроники, добавил он.

– Цены на лэптопы растут неравномерно. Например, стоимость игровых девайсов выросла на 25%, что делает их лидерами по темпам роста этого показателя, – отмечает Эльдар Муртазин.

Производители и продавцы электроники сказали «Известиям», что в этом году ноутбуки могут подорожать еще как минимум на 10%.

Ранее 5% иркутян отнесли девайсы и гаджеты к бесполезным покупкам. В их числе вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же недовольны покупкой одежды и обуви.