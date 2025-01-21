Альфа-Банк выдал в 2024 году онлайн экспресс-гарантии на 341 млрд рублей

За 2024 год Альфа-Банк выдал 128 589 экспресс-гарантий на общую сумму больше 341 млрд рублей.

Рост по количеству гарантий относительно результатов прошлого года составил 55%, а по сумме — 45%. Такой рост стал возможен благодаря цифровизации — все гарантии выданы онлайн. Общий портфель экспресс-гарантий банка превысил отметку в 263 млрд рублей.

Выдача банковских гарантий клиентам, принимающим участие в государственных и коммерческих закупках, остается одним из приоритетных направлений.

«Более 20 тысяч предпринимателей благодаря поддержке Альфа-Банка заключили контракты, расширили свою деятельность и укрепили позиции на рынке. Весомое преимущество также заключается в том, что банковская гарантия является полностью электронной, при ее выдаче посещение банка не требуется. Все документы предоставляются в электронном виде, а принятие решения по заявке занимает от 15 минут», — рассказал Денис Осин, директор малого и среднего бизнеса Альфа-Банка.