Альфа-Банк признан лучшим банком для старта карьеры

Также Альфа-Банк первым в стране получил статус «Работодатель нового поколения» — как самый технологичный банк.

Changellenge презентовала результаты исследования Best Company Award 2025, в котором приняли участие более 8 тысяч студентов из 40 ведущих вузов России. Лучшие молодые специалисты со всей страны мечтают начать свою карьеру вместе с Альфа-Банком.

Помимо главной награды Альфа-Банк победил в номинации «Прорыв года», а также стал лучшим из банков как работодатель в IT-сфере и по техническим специальностям.

Changellenge Best Company Award — это ежегодная премия в сфере развития бренда работодателя, которая проводится в этом году уже в 10 раз. Студенты с высоким потенциалом в онлайн-опросе показывают, как они относятся к работодателям страны. Исследование охватывает такие вузы как МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МФТИ, ФУ при Правительстве РФ, УрФУ, НГУ, КФУ и другие престижные вузы.

«Мы создаем технологии будущего, развиваем искусственный интеллект в России, открываем кафедры в главных вузах, развиваем комьюнити Alfa Students, проводим хакатоны на всю страну. Мы делаем всё для того, чтобы талантливые и амбициозные молодые люди мечтали у нас работать, и победа в такой престижной премии как Changellenge Best Company Award подтверждает, что наши усилия оправданы», — прокомментировал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.