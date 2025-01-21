Братчанка потеряла полмиллиона рублей при попытке заработать на лайках

Жительница города Братска Иркутской области стала жертвой мошенников. Он предложил женщине заработок в Интернете, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, 40-летняя братчанка в мессенджере получила сообщение с предложением заработать на лайках. Собеседник отправил ссылку на онлайн-магазин и попросил добавить в избранное несколько товаров, а затем отправить скриншот о проделанной работе.

«Для убедительности злоумышленники выплатили заявительнице денежное вознаграждение – около 500 рублей. Чтобы укрепить доверие братчанки к подобному способу заработка, аферисты создали в мессенджере чат с ботами, в котором, по легенде, находились соискатели работы», – пояснили в полиции.

Затем аферисты рассказали о способе приумножить доход. Они попросили выкупать определенные товары, а затем оформлять возврат., чтобы повысить рейтинг продавца. За проделанную работу они предложили процент от комиссии.

Потерпевшая стала переводить деньги за размещенную в Интернете продукцию на указанные счета. Когда она попыталась вернуть накопления назад, то онлайн-кураторы перестали выходить на связь. Суммарно женщина потеряла 520 тысяч рублей.